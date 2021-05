Messico, crolla un ponte nella capitale: 15 morti e 70 feriti (Di martedì 4 maggio 2021) A Città del Messico, capitale del Messico, crolla un ponte della metropolitana mentre è in transito un convoglio: 15 morti e 70 feriti Quindici morti e circa 70 feriti: è il pesante bilancio, anche se ancora provvisorio, del crollo di un ponte a Città del Messico, capitale del Messico, mentre un treno della metropolitana lo stava attraversando. E’ quanto si apprende da fonti ufficiali mentre, secondo il quotidiano locale “La Jornada”, almeno 34 feriti sono stati trasportati in ospedale. L’incidente è avvenuto alle ore 22.30 locali, nei pressi della stazione di Olivos, sulla linea 12 della metropolitana, a sud della ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021) A Città deldelundella metropolitana mentre è in transito un convoglio: 15e 70Quindicie circa 70: è il pesante bilancio, anche se ancora provvisorio, del crollo di una Città deldel, mentre un treno della metropolitana lo stava attraversando. E’ quanto si apprende da fonti ufficiali mentre, secondo il quotidiano locale “La Jornada”, almeno 34sono stati trasportati in ospedale. L’incidente è avvenuto alle ore 22.30 locali, nei pressi della stazione di Olivos, sulla linea 12 della metropolitana, a sud della ...

HuffPostItalia : Passa la metro e crolla il ponte a Città del Messico: decine di morti - MediasetTgcom24 : Città del Messico, ponte crolla al passaggio della metropolitana: almeno 13 morti e 70 feriti #messico… - Corriere : Crolla ponte della metro: almeno 15 morti in Messico - LuigiF97101292 : RT @Corriere: Crolla ponte della metro: almeno 15 morti in Messico - crispadafora : RT @Corriere: Crolla ponte della metro: almeno 15 morti in Messico -