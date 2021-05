Merkel non va a Porto per il vertice Ue, un'assenza pesante (Di martedì 4 maggio 2021) Sabato prossimo al summit dei leader Ue a Porto, primo vertice in presenza dallo scorso ottobre, Angela Merkel non ci sarà. La cancelliera ha chiesto di potersi collegare da remoto. Spiegazione ufficiale fornita dal suo portavoce Steffen Seibert: a causa della situazione pandemica ancora grave in Germania e del lockdown che limita la vita dei cittadini. Sono proprio i due fattori che stanno affossando l’alleanza Cdu-Csu nei sondaggi in vista delle elezioni del 26 settembre: questa settimana sono un punto sotto i Verdi (24 per cento contro il 25 per cento dei Grunen). Vista in questa cornice, l’assenza di Merkel ad un summit europeo scarso nei contenuti (ne parleremo più avanti) ma importante perché scandisce la ripresa dei vertici in presenza, è un segno dei tempi. Tempi che cambiano così tanto da ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Sabato prossimo al summit dei leader Ue a, primoin presenza dallo scorso ottobre, Angelanon ci sarà. La cancelliera ha chiesto di potersi collegare da remoto. Spiegazione ufficiale fornita dal suo portavoce Steffen Seibert: a causa della situazione pandemica ancora grave in Germania e del lockdown che limita la vita dei cittadini. Sono proprio i due fattori che stanno affossando l’alleanza Cdu-Csu nei sondaggi in vista delle elezioni del 26 settembre: questa settimana sono un punto sotto i Verdi (24 per cento contro il 25 per cento dei Grunen). Vista in questa cornice, l’diad un summit europeo scarso nei contenuti (ne parleremo più avanti) ma importante perché scandisce la ripresa dei vertici in presenza, è un segno dei tempi. Tempi che cambiano così tanto da ...

MindfulnessZen2 : RT @rej_panta: Mi chiedo come sia possibile, nel 2021 che la decisione di Merkel non trovi alcuna critica dalle forze politiche degli altri… - ancoranna : RT @DSant65: 'Chi si fa il #vaccino #Covid non sarà tenuto ad osservare le restrizioni Covid. Chi invece non si farà il vaccino sarà sostan… - 1GROSSI : RT @DSant65: 'Chi si fa il #vaccino #Covid non sarà tenuto ad osservare le restrizioni Covid. Chi invece non si farà il vaccino sarà sostan… - smf_dc : RT @DSant65: 'Chi si fa il #vaccino #Covid non sarà tenuto ad osservare le restrizioni Covid. Chi invece non si farà il vaccino sarà sostan… - francobaietti : Questa è la situazione in Germania. Da un lato, coloro che obbediscono al regime e ottengono il vaccino possono ott… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel non Merkel non va a Porto per il vertice Ue, un'assenza pesante Sabato prossimo al summit dei leader Ue a Porto, primo vertice in presenza dallo scorso ottobre, Angela Merkel non ci sarà. La cancelliera ha chiesto di potersi collegare da remoto. Spiegazione ufficiale fornita dal suo portavoce Steffen Seibert: a causa della situazione pandemica ancora grave in ...

Pablo Iglesias (Podemos)/ 'Accuse di populismo, oggi Merkel - Macron dicono più Stato' ... jihadismo Islam e rapimenti in Nigeria "Vedere oggi una Merkel o un Macron sostenere che il ... ponte metro crollato/ Video choc: 23 morti e 70 feriti, ecatombe PABLO IGLESIAS: 'STARE AL GOVERNO NON ...

Merkel non va a Porto per il vertice Ue, un'assenza pesante L'HuffPost Merkel non va a Porto per il vertice Ue, un'assenza pesante La cancelliera, sotto accusa per i lockdown e in crisi nei sondaggi, parteciperà da remoto. È la prima volta, il segno dei tempi ...

Niente coprifuoco e restrizioni per i vaccinati: la svolta della Germania La Germania è pronta a cambiare: niente obbligo di rispettare il coprifuoco e le restrizioni sociali per chi ha completato il ciclo vaccinale, con Angela Merkel che avrebbe il supporto della sua maggi ...

Sabato prossimo al summit dei leader Ue a Porto, primo vertice in presenza dallo scorso ottobre, Angelaci sarà. La cancelliera ha chiesto di potersi collegare da remoto. Spiegazione ufficiale fornita dal suo portavoce Steffen Seibert: a causa della situazione pandemica ancora grave in ...... jihadismo Islam e rapimenti in Nigeria "Vedere oggi unao un Macron sostenere che il ... ponte metro crollato/ Video choc: 23 morti e 70 feriti, ecatombe PABLO IGLESIAS: 'STARE AL GOVERNO...La cancelliera, sotto accusa per i lockdown e in crisi nei sondaggi, parteciperà da remoto. È la prima volta, il segno dei tempi ...La Germania è pronta a cambiare: niente obbligo di rispettare il coprifuoco e le restrizioni sociali per chi ha completato il ciclo vaccinale, con Angela Merkel che avrebbe il supporto della sua maggi ...