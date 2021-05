May the fourth be with you: Star Wars day, via alle celebrazioni (Di martedì 4 maggio 2021) Lo Star Wars Day cade il 4 maggio proprio per richiamare il motto dei Jedi. Il primo capitolo della saga di George Lucas usciva al cinema oltre 40 anni fa. Star Wars day, Icone. Da sinistra Luke Skywalker, la Principessa Leia e Han Solo (Image from cnn.com) Il 25 maggio del 1977 usciva nelle sale cinematografiche americane Star Wars – A New Hope. Era solo il primo capitolo di una saga tra lo sci-fi e il fantasy, ideata dal genio dell’allora emergente George Lucas – ma già balzato agli onori delle cronache di celluloide grazie ad American Graffiti di quattro anni prima – e destinata a diventare rapidamente culto. I devoti di tutto il mondo hanno finito per istituire addirittura una festa annuale, che non a caso cade oggi, il 4 maggio. Non a caso, perché la data ... Leggi su computermagazine (Di martedì 4 maggio 2021) LoDay cade il 4 maggio proprio per richiamare il motto dei Jedi. Il primo capitolo della saga di George Lucas usciva al cinema oltre 40 anni fa.day, Icone. Da sinistra Luke Skywalker, la Principessa Leia e Han Solo (Image from cnn.com) Il 25 maggio del 1977 usciva nelle sale cinematografiche americane– A New Hope. Era solo il primo capitolo di una saga tra lo sci-fi e il fantasy, ideata dal genio dell’allora emergente George Lucas – ma già balzato agli onori delle cronache di celluloide grazie ad American Graffiti di quattro anni prima – e destinata a diventare rapidamente culto. I devoti di tutto il mondo hanno finito per istituire addirittura una festa annuale, che non a caso cade oggi, il 4 maggio. Non a caso, perché la data ...

ZuccheroSugar : Da Lunisiana Soul, in anteprima esclusiva Blu, che troverete nel nuovo album INACUSTICO - D.O.C. & MORE, in uscita… - Ginemati : May the 4th be with you! E anche quest’anno ci siamo fatti riconoscere...#MayTheFourthBeWithYou - grekodandies : RT @ToroRob76: On 4th May 1949, the legendary Grande Torino team tragically passed away in the Superga air disaster. They will never be f… - atomsofyours : may the 4th be with you con orgoglio dalla parte sbagliata - Screenweek : May the 4th be with You – Tutti i film e le serie in arrivo legate a #StarWars #StarWarsDay #MayThe4th… -