L' UEFA accoglie l' appello dei CT | agli Europei liste allargate a 26 giocatori e modificabili illimitatamente

spaziocalcio : #EURO2020, l'#UEFA accoglie l'invito di Roberto #Mancini: allargate le rose per gli #Europei -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA accoglie

SpazioCalcio.it

... devota e composta di gente semplice, sale il ripido e tortuoso colle (chenella sua ... manifestazione antesignana della Coppaprima, l'attuale Europa League (scendendo in campo solo nel ...La Juventus viene eliminata in coppadal Cagliari. Quarti di finale. Esplode la contestazione. ... Una calda e luminosa giornata di sole primaverilele due le squadre, insinuando, nel ...In vista degli Europei che prenderanno il via il prossimo giugno i commissari tecnici delle varie nazionali potranno avere a loro disposizione 26 giocatori e non più 23: a renderlo noto è l'UEFA con u ...In vista degli Europei che prenderanno il via il prossimo giugno i commissari tecnici delle varie nazionali potranno avere a loro disposizione 26 giocatori e non più 23: a renderlo noto è l'UEFA con u ...