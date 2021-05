Letta a Draghi | “Insoddisfazione per metodo Salvini | serve rispetto”

(Di martedì 4 maggio 2021) “per il ‘'” è stata espressa da Enricoa Marionell’incontro di oggi. Il segretario del Pd, spiegano fonti del Nazareno, ha chiesto al premier “correttivi edell’impegno comune a sostegno dell’esecutivo”. Al centro del colloquio fra il leader dem e il premier, i temi legati all’agenda di Governo dopo la definizione del Pnrr, con particolare riguardo alle prospettive per il mondo del lavoro e al sostegno ai giovani. Il Partito democratico ha quindi espresso “soddisfazione per i tempi e i contenuti del Pnnr inviato a Bruxelles”, spiegano ancora le fonti. I temi trattati nell’incontro, oltre a Recovery, sono stati quelli legati alla “fase due e alla ricostruzione del Paese”. A proposito della “fase due”, sottolineano le stesse fonti, ...

