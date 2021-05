Insalata di rucola con avocado feta e mirtilli freschi | Preziosa per la salute

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021)diconricettasprintOggi vi presentiamo un finger food vegan facilissimo da preparare e ricco di sostanze nutritive fondamentali per il nostro organismo. Stiamo parlando dell’dicon. Mangiare questo finger food significa dare al nostro corpo la possibilità di rinfrescarsi con un cibo gustoso che gli apporterà importante sostanze tra cui i sali minerali e le vitamine. Come è noto, infatti, i broccoli sono una fonte di sulforafano (sostanza che, secondo gli ultimi studi scientifici, aiuterebbe a contrastare alcune forme di cancro), di vitamine tra i quali ricordiamo la K, A, E, C ed altre ...