In rosso Wall Street. Crolla il Nasdaq (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 34.014 punti, con uno scarto percentuale dello 0,29%; sulla stessa linea, l'S&P-500 perde l'1,12%, continuando la seduta a 4.146 punti. Depresso il Nasdaq 100 (-2,49%); come pure, variazioni negative per l'S&P 100 (-1,38%). I cosiddetti FAANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google – sono tutti in pesante ribasso. Intanto l'apertura di Janet Yellen, Segretario al Tesoro Usa, a un rialzo dei tassi per evitare il surriscaldamento dell'economia ha sostenuto un rialzo del dollaro. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore materiali. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti informatica (-2,41%), telecomunicazioni (-1,93%) e beni di consumo secondari (-1,81%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Caterpillar (+1,99%), DOW (+1,74%), ...

