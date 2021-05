In migliaia a Piazza Duomo per festeggiare l’Inter, ma spunta anche un “Forza Crotoneee!”: il VIDEO che spopola sul web (Di martedì 4 maggio 2021) In mezzo ai tifosi festanti dell’Inter in centro a Milano spunta anche un “Forza Crotone!” urlato a squarciagola: il VIDEO che sta facendo il giro del web Tutto ci saremmo aspettati, in mezzo a migliaia di tifosi dell’Inter impazziti per festeggiare uno Scudetto che mancava da oltre 10 anni, meno che un “Forza Crotone!” urlato in mezzo a macchine, sciarpe, bandiere e trombette. Eppure è successo. C’è un VIDEO che spopola in queste ore sul web e ritrae un ragazzo che, filmando dall’Interno della sua auto l’euforia nerazzurra nel centro di Milano, urla a squarciagola “Forza Crotoneeee!”, proprio il giorno dopo la retrocessione matematica in Serie B dei pitagorici e ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) In mezzo ai tifosi festanti delin centro a Milanoun “Crotone!” urlato a squarciagola: ilche sta facendo il giro del web Tutto ci saremmo aspettati, in mezzo adi tifosi delimpazziti peruno Scudetto che mancava da oltre 10 anni, meno che un “Crotone!” urlato in mezzo a macchine, sciarpe, bandiere e trombette. Eppure è successo. C’è unchein queste ore sul web e ritrae un ragazzo che, filmando dalno della sua auto l’euforia nerazzurra nel centro di Milano, urla a squarciagola “Crotoneeee!”, proprio il giorno dopo la retrocessione matematica in Serie B dei pitagorici e ...

CottarelliCPI : Però, occorre dirlo chiaro, quelle migliaia di tifosi interisti assembrati in piazza Duomo non si possono giustific… - fattoquotidiano : LA 'MADAMIN' PAGATA DA TELT Ha portato in piazza migliaia di persone a sostegno dell'Alta Velocità, ma non ha detto… - marcodimaio : Questa foto è di oggi, 2 maggio 2021. Migliaia di persone in piazza del #Duomo a #Milano per lo scudetto dell’Inter… - zazoomblog : Scudetto all’Inter a Milano migliaia di tifosi in piazza Duomo - #Scudetto #all’Inter #Milano #migliaia - realUmbertoLM : RT @FrancescoLollo1: #Tg1: Festeggiamenti di piazza senza regole, mezzi pubblici strapieni ma migliaia di aziende non possono lavorare pur… -