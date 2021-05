Il cantante Aiello torna su Instagram | “ho subito un intervento! Ora sto bene e mi sta tornando il sorriso”

(Di martedì 4 maggio 2021) Dopo la performance al festival di Sanremo 2021 con il brano “Ora”, ilcosentinosui social. Ecco cosa gli è successoto sui social nelle ultime ore e dopo circa quindici giorni di assenza, l’artistaspiega, con poche righe, i momenti che ha vissuto con gli affetti più cari e al riparo dai riflettori. Nessuna foto pubblicata, ma solo un messaggio testuale condiviso tra le ig Stories: “Credo che il social siano il luogo peggiore e migliore per abbattere le distanze, farsi sentire, condividere certe cose personali – si legge – Vi ho letto in questi giorni, mi avete più volte toccato gli occhi e il cuore. Sentirsi dire “mi manchi” o chiedere la ragione di un’assenza è qualcosa di speciale che io vivo con la mia famiglia e con i miei amici più cari. Se ci penso, ...

