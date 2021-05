Gli Usa si attrezzano sul dollaro digitale. Con cinque progetti pilota (Di martedì 4 maggio 2021) Il dollaro digitale vede, passo dopo passo, la luce. La risposta americana all’avanzata dello e-yuan, vera e propria sfida al biglietto verde lanciata da Pechino non dovrebbe tardare a materializzarsi. L’organizzazione no profit statunitense Digital Dollar Foundation ha infatti annunciato il lancio di cinque programmi pilota nei prossimi 12 mesi, per testare i potenziali usi di una valuta digitale emessa dalla Banca centrale statunitense (Central bank digital currency), la Fed. Nell’ambito della corsa alle valute digitali legali, emesse dai regolatori e per questo ben lontane dalle criptovalute, si tratta comunque di un’accelerazione, dal momento che i progetti, in collaborazione con Accenture, sono i primi nel loro genere negli Stati Uniti. Di che si tratta? Come ha scritto Reuters, ... Leggi su formiche (Di martedì 4 maggio 2021) Ilvede, passo dopo passo, la luce. La risposta americana all’avanzata dello e-yuan, vera e propria sfida al biglietto verde lanciata da Pechino non dovrebbe tardare a materializzarsi. L’organizzazione no profit statunitense Digital Dollar Foundation ha infatti annunciato il lancio diprogramminei prossimi 12 mesi, per testare i potenziali usi di una valutaemessa dalla Banca centrale statunitense (Central bank digital currency), la Fed. Nell’ambito della corsa alle valute digitali legali, emesse dai regolatori e per questo ben lontane dalle criptovalute, si tratta comunque di un’accelerazione, dal momento che i, in collaborazione con Accenture, sono i primi nel loro genere negli Stati Uniti. Di che si tratta? Come ha scritto Reuters, ...

