Giro d’Italia 2021 | 8^ tappa Foggia-Guardia Sanframondi | data | orari | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 4 maggio 2021) Sabato 15 maggio si disputa l’ottavadel, che parte daalle ore 12.40 e termina a, con l’arrivo previsto tra le 16.58 e le 17.27 a seconda della mediaa di corsa. Una frazione che terminerà in vetta ad un GPM di quarta categoria, non troppo impegnativo ma comunque interessante anche in ottica classifica generale. OTTAVA: PERCORSO E ALTIMETRIA Gli appassionati potranno seguire lasia in diretta tv su Rai Due ed Eurosport che in direttasu Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà tutto ilquotidianamente e in tempo reale con dirette scritte, classifiche ...