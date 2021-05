Flashback 2 è realtà! Microids annuncia ufficialmente il sequel dell'iconico classico per Amiga (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo un episodio originale che sfruttava una certa vicinanza visiva con Another World, il suo sequel Fade to Black e un remake in HD sotto la guida di Ubisoft nel 2013, Flashback torna dai primi anni '90 grazie all'annuncio di un sequel tramite comunicato stampa. Semplicemente battezzato Flashback 2, questo sequel lascia ancora un'immensa aura di mistero che aleggia intorno alle prossime avventure di Conrad B. Hart, ma Microids ha già avuto cura di specificare che Paul Cuisset sarà ancora una volta ai comandi. Questo nuovo gioco action/platform è già pianificato per rilanciare le avventure spaziali del famoso avventuriero nel 2022, su PC e console, senza ulteriori dettagli. "Sviluppare un sequel di Flashback è un'idea che ho avuto per molto tempo. Non ... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo un episodio originale che sfruttava una certa vicinanza visiva con Another World, il suoFade to Black e un remake in HD sotto la guida di Ubisoft nel 2013,torna dai primi anni '90 grazie all'annuncio di untramite comunicato stampa. Semplicemente battezzato2, questolascia ancora un'immensa aura di mistero che aleggia intorno alle prossime avventure di Conrad B. Hart, maha già avuto cura di specificare che Paul Cuisset sarà ancora una volta ai comandi. Questo nuovo gioco action/platform è già pianificato per rilanciare le avventure spaziali del famoso avventuriero nel 2022, su PC e console, senza ulteriori dettagli. "Sviluppare undiè un'idea che ho avuto per molto tempo. Non ...

jennievcheeks : @noncenecovid ahahah no no anche lui mi piace molto, in realtà anche a me piacciono tutti i personaggi, solo che ja… - sparklewithme22 : @theweirdSofi io così scema avevo pensato fosse la puntata 3 ma che fosse un flashback di Miran quando va alla capa… - lauravodair : Apprezzo i flashback di Yona, Hak e Su-won. Le scene mostrano quanto erano legati i tre da bambini e tutto quello c… - lhemmonades : @vapormar Cerco di ignorare il problema pensando che è tutto un flashback e che lui in realtà è pure più grande di… -

Ultime Notizie dalla rete : Flashback realtà Nessun film è ancora riuscito a raccontare il dolore del divorzio come "Kramer contro Kramer" Una spinta che, in una realtà incasellata da forme e strutture molto antiche e rigide, si scontra ... Nel film, che ricostruisce con flashback le scene dal tribunale, si racconta anche la doppia anima ...

'Chiamami ancora amore': un nuovo mélo Rai è possibile Non sveliamo di più per evitare spoiler, ma sappiate che tutto è come nella realtà: ingiusto e ... non funziona così, tant'è vero che a volte lo spettatore si domanda se sta vedendo un flashback o meno.

Flashback 2 è realtà! Microids annuncia ufficialmente il sequel del classico per Amiga Zazoom Blog Una spinta che, in unaincasellata da forme e strutture molto antiche e rigide, si scontra ... Nel film, che ricostruisce conle scene dal tribunale, si racconta anche la doppia anima ...Non sveliamo di più per evitare spoiler, ma sappiate che tutto è come nella: ingiusto e ... non funziona così, tant'è vero che a volte lo spettatore si domanda se sta vedendo uno meno.