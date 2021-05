Fedez: "I miei testi accusati di omofobia? In passato ho detto cose per ignoranza" (Di martedì 4 maggio 2021) Fedez risponde alle critiche della Lega spiegando il significato dei suoi testi accusati di omofobia e ammettendo di aver scritto alcune frasi anche per ignoranza. Fedez, sotto attacco per presunti testi omofobi scritti in passato, ammette di aver detto alcune cose per ignoranza, ma spiega anche che il tono di tante canzoni era volutamente ironico. Fedez ha animato il concertone del Primo Maggio con il suo intervento a favore del Ddl Zan ed elencando le frasi omofobe degli esponenti del partito di Matteo Salvini. Il rapper da alcuni giorni è bersagliato dalla Lega e da quanti stanno provando a sminuirlo citando alcuni testi del cantante. Tornando indietro a meno di due ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 maggio 2021)risponde alle critiche della Lega spiegando il significato dei suoidie ammettendo di aver scritto alcune frasi anche per, sotto attacco per presuntiomofobi scritti in, ammette di averalcuneper, ma spiega anche che il tono di tante canzoni era volutamente ironico.ha animato il concertone del Primo Maggio con il suo intervento a favore del Ddl Zan ed elencando le frasi omofobe degli esponenti del partito di Matteo Salvini. Il rapper da alcuni giorni è bersagliato dalla Lega e da quanti stanno provando a sminuirlo citando alcunidel cantante. Tornando indietro a meno di due ...

