E’ tempo di play off scudetto, Jomi ad Erice per la gara uno di semifinale (Di martedì 4 maggio 2021) tempo di lettura: 2 minutiSalerno – E’ tempo di play off scudetto in serie A Beretta femminile, parte la caccia al 51° scudetto della storia nella massima serie femminile. Domani (mercoledì 5 maggio) con fischio d’inizio alle ore 17 la Jomi Salerno sarà di scena al Pala Cardella contro l’AC Life Style Erice nella gara uno di semifinale. A decidere le contendenti e gli abbinamenti è stata la regular season: prima contro quarta, Jomi Salerno – AC Life Style Erice, e seconda contro terza ovvero Mechanic System Oderzo – Brixen Südtirol. Primo atto in casa della peggiore classificata. Tre i precedenti stagionali tra le due formazioni. In Regular Season nel match d’andata disputato il 5 dicembre 2020 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021)di lettura: 2 minutiSalerno – E’dioffin serie A Beretta femminile, parte la caccia al 51°della storia nella massima serie femminile. Domani (mercoledì 5 maggio) con fischio d’inizio alle ore 17 laSalerno sarà di scena al Pala Cardella contro l’AC Life Stylenellauno di. A decidere le contendenti e gli abbinamenti è stata la regular season: prima contro quarta,Salerno – AC Life Style, e seconda contro terza ovvero Mechanic System Oderzo – Brixen Südtirol. Primo atto in casa della peggiore classificata. Tre i precedenti stagionali tra le due formazioni. In Regular Season nel match d’andata disputato il 5 dicembre 2020 ...

