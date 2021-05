Dervio | sta per tornare ' Dinner in the sky' | il ristorante ad alta quota che guarda sul lago

(Di martedì 4 maggio 2021) Il Covid non ferma 'in the sky', ila 50 metri di altezza che dà ai suoi commensali la possibilità di pranzare, cenare o degustare un aperitivo sospesi tra cielo e acqua. Sono già ...

, dove il ristorante tra le nuvole aveva già riscosso grande successo durante l'estate 2020 con oltre 700 commensali riuniti attorno alla tavola, sarà possibile vivere il brivido di un'...Il 'grazie' del sindaco- L'amministrazione comunale diha ritirato ieri, martedì, ...motore e diamo un mezzo nuovo e funzionale al nostro gruppo di Protezione civile che tanto si...Già scattate le prenotazioni per "Dinner in the sky", tante le richieste arrivate dalla Svizzera Il Covid non ferma "Dinner in the sky", il ristorante a 50 metri di altezza che dà ai suoi commensali l ...Accordo raggiunto in Comune di Dervio per la demolizione della Feldspato. Il sindaco: “Svolta attesa da 20 anni” ...