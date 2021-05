David Di Donatello 2021, a tre professionisti sanitari le targhe David 2021 – Riconoscimento d’onore (Di martedì 4 maggio 2021) I professionisti sanitari Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu, che si sono distinti per l’importante contributo alla ripresa in sicurezza delle attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive a Roma e in Italia durante la crisi COVID-19, riceveranno tre targhe denominate David 2021 – Riconoscimento d’onore. Lo annuncia Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, in accordo con il Consiglio Direttivo composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Domenico Dinoia, Edoardo De Angelis, Francesco Ranieri Martinotti, Giancarlo Leone. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) ISilvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu, che si sono distinti per l’importante contributo alla ripresa in sicurezza delle attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive a Roma e in Italia durante la crisi COVID-19, riceveranno tredenominate. Lo annuncia Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premidi, in accordo con il Consiglio Direttivo composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Domenico Dinoia, Edoardo De Angelis, Francesco Ranieri Martinotti, Giancarlo Leone. ...

