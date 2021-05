Covid a scuola | in Bergamasca 150 classi in quarantena | 116 i positivi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 maggio 2021) Sono 116 ialtest nelle scuole bergamasche, a fronte dei 1.718 tamponi effettuati dal 27 aprile al 3 maggio. Questi i dati della settimana appena trascorsa, diffusi da Ats Bergamo. Lefinite insono 150. La settimana scorsa (quella che va dal 20 al 26 aprile, a scuole non ancora aperte in presenza al 75%) il numero diera leggermente superiore: 135, a fronte di 1.542 tamponi effettuati su studenti e personale, per un totale di 160in. Sono invece 54.103 i tamponi effettuati dall’inizio dell’anno scolastico.