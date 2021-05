Chi è Greg Abel | il successore di Buffett alla Berkshire Hathaway

(Di martedì 4 maggio 2021) Dopo una lunga riflessione, Warrenha deciso: saràoryil suoInc. Insieme all’attuale vicepresidente della società, Charlie Munger,– come lo chiamo tutti – è stato scelto per la guida della holding americana. Nato ad Edmonton, Canada, nel 1962, la scelta è stata condivisa e approvata internamente.ha dichiarato al Financial Times che “i manager sono d’accordo che se qualcosa mi capita questa notte, sarebbea prendere il mio posto domani mattina”.è attualmente presidente e ceo dellaEnergy e vicepresidente di operazioni della...

Warren Buffett ha un suo successore in pectore per la carica di ceo di Berkshire Hathaway: si chiama Greg Abel ed è uno dei due vice-presidenti (l'altro è Ajit Jain) della società da 640 miliardi di d ...