Campania, mezza regione è da zona rossa: allarme a Melito e altri comuni dell'area nord (Di martedì 4 maggio 2021) Come ormai da diversi mesi a questa parte, quello che più preoccupa in Campania è la situazione della provincia a nord di Napoli e del capoluogo stesso. Si registrano infatti in diversi comuni contagi oltre la soglia di allarme di 250 casi ogni centomila abitanti. L'indicatore, calcolato sul totale dei positivi (in ospedale e isolamento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

