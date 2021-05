Calhanoglu nervoso | l' effetto Gigio congela anche lui E la Juve osserva

Ultime Notizie dalla rete : Calhanoglu nervoso

La Gazzetta dello Sport

indolente, il numero 10 del Milan deve dare di più". "Macché, tecnicamente è un top player e accende la squadra come nessun altro". Su Hakanil dibattito è sempre aperto. Non da questa stagione: se ne discute dal 2017, ovvero da quando lasciò il Bayer Leverkusen per tentare l'avventura in Serie A. Fuoriclasse? Sopravvalutato? ...... trovando il gol del vantaggio già al 6' con, bravo a finalizzare una splendida azione ... ma anche insolitamente tiepido sotto porta, oltre che moltocon i compagni. Certo, per uno ...Chi sono i sei giocatori diffidati del Milan? I nomi che rischiano di saltare la partita con la Juventus per gran parte sono 'pesanti': stiamo infatti parlando di Hakan Calhanoglu, Theo Hernandez, Ant ...L’ex arbitro Luca Marelli, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato della direzione di gara di Orsato in Lazio-MIlan Salvatore Cantone Advertisements 29 aprile – MILANO Il Milan pensa alla partit ...