Calcio: dal triplete con l'Inter al flop con il Tottenham, Mourinho cerca il riscatto a Roma (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Josè Mourinho sarà il prossimo allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione. Segnale importante quello della famiglia Friedkin che si è assicurata uno degli allenatori più vincenti degli ultimi 20 anni. Sono 25 i trofei sollevati dal portoghese in giro per l'Europa: unico allenatore ad aver vinto la Champions League con due squadre diverse (Porto 2004 e Inter 2010), bissando poi lo stesso successo in Europa League (2003 Porto e Manchester United 2017). Con il Porto vince due campionati (2003 e 2004) e una Coppa del Portogallo (2003), per poi passare al Chelsea, con cui conquista tre Premier League (2004, 2005 e 2015), una Fa Cup (2007) e tre Coppe di Lega (2005,2007 e 2015), trofeo che nel 2017 solleverà anche da manager dei Red Devils. Alla guida del Real tra il 2011 e il 2013, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021), 4 mag. (Adnkronos) - Josèsarà il prossimo allenatore dellaa partire dalla prossima stagione. Segnale importante quello della famiglia Friedkin che si è assicurata uno degli allenatori più vincenti degli ultimi 20 anni. Sono 25 i trofei sollevati dal portoghese in giro per l'Europa: unico allenatore ad aver vinto la Champions League con due squadre diverse (Porto 2004 e2010), bissando poi lo stesso successo in Europa League (2003 Porto e Manchester United 2017). Con il Porto vince due campionati (2003 e 2004) e una Coppa del Portogallo (2003), per poi passare al Chelsea, con cui conquista tre Premier League (2004, 2005 e 2015), una Fa Cup (2007) e tre Coppe di Lega (2005,2007 e 2015), trofeo che nel 2017 solleverà anche da manager dei Red Devils. Alla guida del Real tra il 2011 e il 2013, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio dal Mourinho alla Roma, quanto guadagna l'ex allenatore dell'inter? Ha giocato al calcio dal 1958 al 1974 e poi ha fatto l'allenatore dal 1971 al 1997. Come calciatore ha vinto 2 Coppe del Portogallo e 2 Taça Ribeiro dos Reis. Dal 1988 l'attuale tecnico della Roma è ...

Bastoni incalza Sala: ''Ecco perché non può nascondersi...'' La stessa posizione è stata assunta anche dal prefetto , secondo cui si è fatto il possibile e non ... Da quando esiste il calcio, la vittoria si festeggia in strada. Punto. Ecco perché il sindaco Sala ...

Il CONI dice stop alle multiproprietà nel calcio professionistico Altalex Sottil: “Espulsione ingiusta, contro il Cittadella sarà finalissima” SERIE B - Il tecnico dell'Ascoli Calcio: "Sabiri? Ha giocato veramente da Sabiri" Al termine del pareggio ottenuto al Granillo con la Reggina (leggi qui), il tecnico dell'Ascoli Calcio, Andrea Sottil, ...

