Bob e skeleton | annunciata la composizione delle squadre verso la prossima stagione

(Di martedì 4 maggio 2021)importante laper gli sport invernali: si vale Olimpiadi di Pechino. È statadalla FISI la composizioniper la Nazionale italiana per quanto riguarda bob e. Andiamo a scoprirla. BOB TECNICI Direttore sportivo Oioli Maurizio S.C. Valle Antigorio Allenatore responsabile squadra A Machata Manuel B.C. Cortina Coordinatore squadra Coppa Europa Sacco Omar G.S. Fiamme Azzurre All./prep. atletico/resp. materiali squadra B Bertazzo Simone B.C. Pieve di Cadore Allenatore/responsabile sviluppo materiali Tosini Fabrizio B.C. Cristallo Allenatore squadra B Rosa Marco B.C. Cortina Responsabile preparazione atletica Mulassano Giovanni G.S. Fiamme Azzurre Preparatore atleticofemminili Boni Marco C.S. ...

Un mese fa il governatore Luca Zaia aveva confermato: "Le gare disi faranno ai piedi delle Tofane ". Ma a pagare sarà la Regione Veneto.CORTINA D'AMPEZZO - Il Comitato olimpico internazionale conferma la contrarietà alla nuova pista per, slittino e, che si dovrà costruire a Cortina, per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026. Ad esprimersi è la commissione di coordinamento del Cio, che si è riunita ieri, per la ...L’IBSF, ovverosia la Federazione Internazionale di bob e skeleton, ha alzato il velo sul calendario preliminare della Coppa del mondo 2021-2022 di bob su pista artificiale. Si tratta, nello specifico, ...La Federazione Internazionale di bob e skeleton (IBSF) ha comunicato il calendario preliminare della stagione di Coppa del mondo 2021/2022 … Continua ...