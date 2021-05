Bancarotta | imprenditore in manette a Mercogliano

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I carabinieri della stazione dihanno tratto in arresto un, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino. I fatti risalgono a qualche anno fa: l’uomo si rese responsabile del reato di. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, dovendo scontare la pena residua di 6 mesi di reclusione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno tratto in arresto un imprenditore, in esecuzione di un provvedimento emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali d ...