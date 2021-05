Assemblea Simest approva bilancio 2020, mobilitate risorse per 4,3 mld (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea degli azionisti di Simest ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.La società guidata da Mauro Alfonso ha chiuso l’anno con risorse mobilitate complessive pari a 4,3 miliardi e oltre 1 miliardo, + 263% rispetto al 2019, di finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione concessi alle aziende italiane, in particolare alle piccole e medie imprese.Grazie all’attività 2020, complessivamente il numero di aziende supportate da Simest è più che raddoppiato passando a 3.842, con una crescita del 112% rispetto al 2019, mentre i Paesi di destinazione degli interventi sono saliti a 112 da 105.Anche sul fronte dell’andamento economico, i risultati sono stati molto positivi: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’degli azionisti dihato ild’esercizio al 31 dicembre.La società guidata da Mauro Alfonso ha chiuso l’anno concomplessive pari a 4,3 miliardi e oltre 1 miliardo, + 263% rispetto al 2019, di finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione concessi alle aziende italiane, in particolare alle piccole e medie imprese.Grazie all’attività, complessivamente il numero di aziende supportate daè più che raddoppiato passando a 3.842, con una crescita del 112% rispetto al 2019, mentre i Paesi di destinazione degli interventi sono saliti a 112 da 105.Anche sul fronte dell’andamento economico, i risultati sono stati molto positivi: ...

