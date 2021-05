Apple vs Epic il processo è partitocon ragazzini che urlano ' Fortnite libero!'

(Di martedì 4 maggio 2021) Mentre ilGames vsè iniziato, il procedimento si è trasformato nel caos con il pubblico - inclusi un certo numero di ragazzi - che gridavano al giudice di riportaresui dispositivi mobile. Questo è andato avanti per quasi 20 minuti prima che il tribunale disattivasse la linea. Secondo The Verge, più di 200 partecipanti si sono collegati alla linea pubblica. Mentre il tribunale procedeva, è partito il grido "" e "riportatesu cellulare". Alcuni addirittura promuovevano i loro canali YouTube o parlavano direttamente ad altri membri del pubblico. Il tribunale ha tentato di disattivare l'audio in diverse occasioni, ma non è riuscito mentre le urla continuavano ad arrivare. Circa 15 minuti dopo, l'ordine è stato ...

Tim Sweeney ha rilasciato alcune dichiarazioni a sostegno della sua tesi contro l'App Store e il suo presunto monopolio. Ecco tutti i ...Come ben saprete, sono ormai diversi mesi che va avanti una causa legate traGames ed. Mentre i due colossi americani sono tutt'ora in ballo con la delicata questione, sono emersi in rete ...La disputa legale tra Epic Games e Apple continua a far saltare fuori documenti riservati. Tra questi spicca un prospetto che svela quanto Epic Games Store abbia versato nelle casse di 2K Games per as ...Epic ha da poco diffuso il "piano di crescita strategica" che permetterebbe a Fortnite di fare presto ritorno sui dispositivi iOS.