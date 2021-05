AMD RDNA 3: GPU fino a 3 volte migliori delle Big Navi RDNA 2 (Di martedì 4 maggio 2021) Giungono informazioni davvero succose sulle nuove GPU AMD RDNA 3 che dovrebbero sostituire l’attuale gamma a partire dal 2022. Le nuove schede grafiche utilizzeranno la tecnologia MCM e vedremo prestazioni fino a 3 volte migliori delle Big Navi RDNA 2. NVIDIA stai tremando? Dai colleghi di wccftech giungono delle notizia davvero incredibili sulle nuove GPU AMD RDNA 3. Le prestazioni della nuova generazione di schede grafiche infatti potrebbero andare molto oltre le nostre aspettative. Le nuove GPU Navi 31 (quelle di fascia alta insomma) potrebbero essere fino a 3 volte più potenti delle attuali GPU ... Leggi su tuttotek (Di martedì 4 maggio 2021) Giungono informazioni davvero succose sulle nuove GPU AMD3 che dovrebbero sostituire l’attuale gamma a partire dal 2022. Le nuove schede grafiche utilizzeranno la tecnologia MCM e vedremo prestazionia 3Big2. NVIDIA stai tremando? Dai colleghi di wccftech giungononotizia davvero incredibili sulle nuove GPU AMD3. Le prestazioni della nuova generazione di schede grafiche infatti potrebbero andare molto oltre le nostre aspettative. Le nuove GPU31 (quelle di fascia alta insomma) potrebbero esserea 3più potentiattuali GPU ...

Asgard_Hydra : AMD, spuntano nuovi rumor sulla futura GPU Navi 33, basata su RDNA 3 - Asgard_Hydra : AMD RDNA 3: GPU Navi 33 con 80 CU e 5120 core, primi dettagli sulla next gen - - Multiplayerit : AMD RDNA 3: GPU Navi 33 con 80 CU e 5120 core, primi dettagli sulla next gen - infoitscienza : AMD RDNA 3: GPU Navi 33 con 80 CU e 5120 core, primi dettagli sulla next gen – NotiziaVideogiochi per PC e console… -