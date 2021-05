Accoltellati tre bambini e una maestra in un asilo nido nel sud del Brasile

(Di martedì 4 maggio 2021) Tragedia in: ragazzo entra in una scuola dell’infanzia e uccide con un coltello da macellaio tree una. Scene di terrore nell’comunale di un paesino del, Saudades, nello Stato meridionale di Santa Catarina: un giovane di 18 anni ha ucciso a colpi di machete tresotto i due anni e una, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione della polizia militare, l’assassino si è presentato alle 10 del mattino alla portineria del centro per l’educazione della prima infanzia “Aquarela”. Avvicinato da una insegnante, l’ha aggredita uccidendola sul colpo. Successivamente, è entrato nell’edificio, dove ha accoltellato quattro, tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellati tre

Ck12 Giornale

Tragedia in Brasile: ragazzo entra in una scuola dell'infanzia e uccide con un coltello da macellaio tre bambini e una maestra.Scene di terrore nell'asilo nido comunale di un paesino del Brasile, Saudades, nello Stato meridionale di Santa Catarina: un giovane di 18 anni ha ucciso a colpi di machete tre bambini sotto i due ann ...