Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2021 ore 08 | 45

(Di lunedì 3 maggio 2021)DEL 3 MAGGIOORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, SULLA CASSIA TRA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE, TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI SEMPRE IN ...