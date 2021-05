Vaccini, Figliuolo “Possibile estensione AstraZeneca agli under 60” (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “I Vaccini vanno impiegati tutti. AstraZeneca è consigliato per determinate classi ma l'Ema dice che va bene per tutti, come dimostra la Gran Bretagna con 21 milioni di somministrazioni. E' chiaro che ci sono degli effetti collaterali ma sono infinitesimali”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid, nel corso dell'inaugurazione del centro vaccinale all'interno del polo natatorio di Ostia.“Per questo – ha aggiunto – dobbiamo usare tutte le dosi altrimenti il programma non raggiungerà gli effetti desiderati nei tempi voluti. E' probabile che in quella che si chiama rolling review, ovvero la revisione dovuta all'esperienza accumulata durante le vaccinazioni, si possa raccomandare anche per gli under 60. Si sta pensando a questo, ho avuto interlocuzioni con Aifa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ivanno impiegati tutti.è consigliato per determinate classi ma l'Ema dice che va bene per tutti, come dimostra la Gran Bretagna con 21 milioni di somministrazioni. E' chiaro che ci sono degli effetti collaterali ma sono infinitesimali”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo, commissario all'emergenza Covid, nel corso dell'inaugurazione del centro vaccinale all'interno del polo natatorio di Ostia.“Per questo – ha aggiunto – dobbiamo usare tutte le dosi altrimenti il programma non raggiungerà gli effetti desiderati nei tempi voluti. E' probabile che in quella che si chiama rolling review, ovvero la revisione dovuta all'esperienza accumulata durante le vaccinazioni, si possa raccomandare anche per gli60. Si sta pensando a questo, ho avuto interlocuzioni con Aifa, ...

