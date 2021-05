Uomini e donne: Samantha Curcio ha scelto, ma in un modo particolare (Di lunedì 3 maggio 2021) La tronista Samantha ha deciso di concludere il suo percorso e l’ha fatto in un modo che ha sorpreso tutti i presenti Il 2 maggio si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi, che anche quest’anno ha ottenuto un grande successo è giunto quasi al termine e proprio ieri la tronista Samantha Curcio ha fatto la sua scelta. La giovane salernitana ha deciso di concludere il suo percorso con con Alessio ma lo ha fatto in un modo molto particolare. Vediamo cosa è successo nei dettagli. Uomini e donne scelta di Samanta Samantha, che ha sempre ammesso di avere un certo tipo di interesse nei confronti di Alessio, alla fine del suo percorso ... Leggi su formatonews (Di lunedì 3 maggio 2021) La tronistaha deciso di concludere il suo percorso e l’ha fatto in unche ha sorpreso tutti i presenti Il 2 maggio si è registrata una nuova puntata di. Il programma condotto da Maria De Filippi, che anche quest’anno ha ottenuto un grande successo è giunto quasi al termine e proprio ieri la tronistaha fatto la sua scelta. La giovane salernitana ha deciso di concludere il suo percorso con con Alessio ma lo ha fatto in unmolto. Vediamo cosa è successo nei dettagli.scelta di Samanta, che ha sempre ammesso di avere un certo tipo di interesse nei confronti di Alessio, alla fine del suo percorso ...

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - poliziadistato : #1maggio con #calendariopolizia 2021 raccontiamo un’altra parola-simbolo della riforma 121/1981: Donne. Con la smil… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - startzai : RT @Italtel: 'Non solo gli uomini devono parlare con le macchine, grazie all'Internet of Things ma anche le donne!': questa la chiusura del… - silvyghi : @editoreruggeri poni la domanda in maniera errata: la parola 'uomini' per chi vuole che passi il #DDLZan sarà cance… -