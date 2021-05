**Tv: è morto Nathan Jung, volto di 'Star Trek', 'A-Team' e 'Kung Fu'** (Di lunedì 3 maggio 2021) Los Angeles, 3 mag. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Nathan Jung, noto per aver recitato nelle serie tv "Star Trek", "A-Team" e "Kung Fu", è morto all'età di 74 anni a Los Angeles. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 24 aprile, è stato dato dal suo caro amico e avvocato Timothy Tau, a "Variety", senza tuttavia precisare la causa del decesso. Jung iniziò la sua carriera di attore nel 1969 con il ruolo di Ghengis Khan nell'episodio "Sfida all'ultimo sangue" di "Star Trek: The Original Series". Da lì, approfittando della sua alta statura, il suo curriculum televisivo è esploso con ruoli nei più popolari telefilm degli anni '70 e '80. Jung è apparso in "Mash", "Starsky & ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Los Angeles, 3 mag. - (Adnkronos) - L'attore statunitense, noto per aver recitato nelle serie tv "", "A-" e "Fu", èall'età di 74 anni a Los Angeles. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 24 aprile, è stato dato dal suo caro amico e avvocato Timothy Tau, a "Variety", senza tuttavia precisare la causa del decesso.iniziò la sua carriera di attore nel 1969 con il ruolo di Ghengis Khan nell'episodio "Sfida all'ultimo sangue" di ": The Original Series". Da lì, approfittando della sua alta statura, il suo curriculum televisivo è esploso con ruoli nei più popolari telefilm degli anni '70 e '80.è apparso in "Mash", "sky & ...

