fisco24_info : Spread Btp-Bund: in discesa a 108,3 punti: Il rendimento del decennale italiano è allo 0,89%

Il differenziale trae Bund è in discesa, a 108,3 punti base, rispetto alla chiusura a 110 punti di venerdì. Ha toccato un minimo di 108,1 punti prima delle 14.30 e un massimo di 111,2 prima delle 12. Il rendimento ...Lo- Bund oscilla intorno ai 105 punti. L' euro si attesta a 1,205 dollari. ENI prende la via del rialzo . Il colosso petrolifero guadagna l'1,31% a 10,06 euro. Intonazione positiva per i ...Il differenziale tra Btp e Bund è in discesa, a 108,3 punti base, rispetto alla chiusura a 110 punti di venerdì. Ha toccato un minimo di 108,1 punti prima delle 14.30 e un massimo di 111,2 prima delle ...Un esempio di curva dei BTp piatta per le scadenze molto lunghe ce lo offre il confronto tra il nuovo bond 'Matusalemme' e il trentennale ...