Sony, Nintendo, Microsoft, Epic e Roblox tra le 100 compagnie più influenti del 2021

La nota rivista TIME ha svelato quali sono le 100 compagnie più influenti del 2021 e, grazie all'esplosione del gaming, tra queste figurano Sony, Nintendo, Microsoft, Epic e Roblox. A causa della pandemia di COVID-19, il settore ha visto un'enorme crescita che sta continuando anche quest'anno. Microsoft la vediamo spesso in questi tipi di liste, ma dal punto di vista del gaming ha potuto contare sull'ottimo lancio di Xbox Series X/S, su Azure e sull'acquisizione di Bethesda. Nintendo continua a vendere tantissime unità di Switch e Animal Crossing: New Horizons ha dominato le vendite software dello scorso anno.

