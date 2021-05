Scuola, previsto sciopero per il 6 maggio contro i test Invalsi e altre riforme (Di lunedì 3 maggio 2021) La Scuola si prepara ad uno sciopero generale previsto per giovedì 6 maggio. Sul banco degli imputati i test Invalsi nella primaria e la richiesta di rilancio per le scuole pubbliche. La piattaforma è stata indetta dalle sigle Cobas Scuola, Unicobas, Cobas Sardegna, Usb e CUB. Cosa prevede lo sciopero della Scuola I sindacati richiedono il passaggio di ruolo di tutti i lavoratori precari, sia docenti che ATA con almeno tre anni di servizio, con un investimento di 7 miliardi. L’obiettivo dell’investimento è quello di permettere un aumento degli stipendi e un immediato riconoscimento per il maggiore impegno dei docenti e ATA nel corso della pandemia. Richiesta anche la libertà di mobilità per i lavoratori abolendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Lasi prepara ad unogeneraleper giovedì 6. Sul banco degli imputati inella primaria e la richiesta di rilancio per le scuole pubbliche. La piattaforma è stata indetta dalle sigle Cobas, Unicobas, Cobas Sardegna, Usb e CUB. Cosa prevede lodellaI sindacati richiedono il passaggio di ruolo di tutti i lavoratori precari, sia docenti che ATA con almeno tre anni di servizio, con un investimento di 7 miliardi. L’obiettivo dell’investimento è quello di permettere un aumento degli stipendi e un immediato riconoscimento per ilre impegno dei docenti e ATA nel corso della pandemia. Richiesta anche la libertà di mobilità per i lavoratori abolendo ...

