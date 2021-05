Scarlet Nexus | i combattimenti e gli ambienti sono stati mostrati in una diretta su NicoNico – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 3 maggio 2021) In una recentesul servizio streaming di, Bandai Namco ha mostrato in azionemettendo in luce ie gli.. Bandai Namco ha mostrato dei nuovi filmati di gameplay didurante una recente trasmissione sul servizio di streaming giapponese. Potrete trovare laa questo indirizzo. In questo modo gli sviluppatori di Bandai Namco hanno voluto porre l’accento sull’esplorazione deglie suidel gioco. Nel caso in cui non sappiate il giapponese e vogliate vedere solo i contenuti più interessanti, possiamo dirvi che trasmissione inizia al minuto 1:00. Tuttavia occorre … Notizie giochi ...