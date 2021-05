Salvini tenta di abbassare la polemica con Fedez: paura del calo di consensi? (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo l’intervento di Fedez al Concertone del primo maggio il clamore mediatico e l’invivacirsi del dibattito pubblico sul Ddl Zan hanno prodotto le prime conseguenze politiche. Probabilmente il deficit di consensi per la Lega che ne è seguito preoccupa il segretario Matteo Salvini, che a 36 ore dal monologo di Fedez ancora deve rinserrare le fila del suo partito e costruire una risposta convincente contro quanto sostenuto (e documentato) dal cantante. Il segretario leghista, infatti, messo di fronte all’evidenza delle frasi gravissime pronunciate dagli esponenti del suo partito fatica a prendere una posizione netta. Arranca, cercando escamotage per deviare rispetto alla questione principale, ma non fa di più. E, cosa ancora più grave, a parte timidi e fugaci giudizi di disgusto rispetto alle frasi riportate dagli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo l’intervento dial Concertone del primo maggio il clamore mediatico e l’invivacirsi del dibattito pubblico sul Ddl Zan hanno prodotto le prime conseguenze politiche. Probabilmente il deficit diper la Lega che ne è seguito preoccupa il segretario Matteo, che a 36 ore dal monologo diancora deve rinserrare le fila del suo partito e costruire una risposta convincente contro quanto sostenuto (e documentato) dal cantante. Il segretario leghista, infatti, messo di fronte all’evidenza delle frasi gravissime pronunciate dagli esponenti del suo partito fatica a prendere una posizione netta. Arranca, cercando escamotage per deviare rispetto alla questione principale, ma non fa di più. E, cosa ancora più grave, a parte timidi e fugaci giudizi di disgusto rispetto alle frasi riportate dagli ...

