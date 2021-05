Returnal su PS5: i problemi di crash sono causati dalla console, dice Housemarque – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 3 maggio 2021) Returnal su PS5 sembra soffrire alcuni problemi di crash, ma questi sembrano essere causati dalla console, dice Housemarque, dovranno essere risolti da Sony.. Returnal sembra incappare in alcuni problemi di crash durante il suo utilizzo: non è una situazione standard e molti utenti non rilevano la cosa, ma ci sono anche molte segnalazioni di giocatori che hanno incontrato vari crash nell’utilizzo del gioco, pertanto Housemarque ha risposto al questi affermando che tale bug è legato alla console e dovrebbe essere risolto da Sony. “Questo è un problema legato alla piattaforma, abbiamo riferito i report a ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021)su PS5 sembra soffrire alcunidi, ma questi sembrano essere, dovranno essere risolti da Sony..sembra incappare in alcunididurante il suo utilizzo: non è una situazione standard e molti utenti non rilevano la cosa, ma cianche molte segnalazioni di giocatori che hanno incontrato varinell’utilizzo del gioco, pertantoha risposto al questi affermando che tale bug è legato allae dovrebbe essere risolto da Sony. “Questo è un problema legato alla piattaforma, abbiamo riferito i report a ...

Ultime Notizie dalla rete : Returnal PS5 Returnal e New Pokémon Snap dominano la classifica di vendite in UK Il gioco si è posizionato davanti a un'altra nuova uscita, ovvero Returnal per PS5. Il gioco roguelike di Sony è il primo titolo significativo per PS5 a essere pubblicato dal lancio della console. ...

Returnal - La Guida Completa La guida completa di Returnal è una risorsa a base di trucchi e soluzioni per farsi strada nell'esclusiva PS5 targata Housemarque, un titolo che si presenta molto particolare e che pertanto necessitava di una soluzione ...

Il gioco si è posizionato davanti a un'altra nuova uscita, ovvero Returnal per PS5. Il gioco roguelike di Sony è il primo titolo significativo per PS5 a essere pubblicato dal lancio della console.