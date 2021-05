Radio University, «la liberalizzazione della droga è una ipocrisia grave e inaccettabile» (Di lunedì 3 maggio 2021) Dalla droga alle Brigate Rosse- A Radio University la fotografia di un’Italia in cui perdono di significato persino le tre feste nazionali. Il 25 aprile è la festa della liberazione in un Paese privo di libertà. Un Primo Maggio è la festa dei lavoratori, con commercianti e ristoratori con l’acqua alla gola. Il 2 giugno è la festa della Repubblica in un Paese che vive limiti alla democrazia. In un clima così pesante, sembra quasi una botta propagandistica quella del governo Draghi di cercare di far tornare in Italia i terroristi rossi. La vera domanda è perché abbiamo aspettato che i volti dei criminali fossero segnati dalle rughe del tanto tempo trascorso dagli omicidi commessi? E perché questi signori hanno potuto condurre quella, vita che alle loro vittime è stata portata ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Dallaalle Brigate Rosse- Ala fotografia di un’Italia in cui perdono di significato persino le tre feste nazionali. Il 25 aprile è la festaliberazione in un Paese privo di libertà. Un Primo Maggio è la festa dei lavoratori, con commercianti e ristoratori con l’acqua alla gola. Il 2 giugno è la festaRepubblica in un Paese che vive limiti alla democrazia. In un clima così pesante, sembra quasi una botta propagandistica quella del governo Draghi di cercare di far tornare in Italia i terroristi rossi. La vera domanda è perché abbiamo aspettato che i volti dei criminali fossero segnati dalle rughe del tanto tempo trascorso dagli omicidi commessi? E perché questi signori hanno potuto condurre quella, vita che alle loro vittime è stata portata ...

AlexSanna38 : RT @SecolodItalia1: Radio University, «la liberalizzazione della droga è una ipocrisia grave e inaccettabile» - SecolodItalia1 : Radio University, «la liberalizzazione della droga è una ipocrisia grave e inaccettabile» - ikony800gmailc1 : RT @MaziNnamdiKanu: University of Radio Biafra - ikony800gmailc1 : RT @MaziNnamdiKanu: University of Radio Biafra - ikony800gmailc1 : RT @MaziNnamdiKanu: University of Radio Biafra -

Ultime Notizie dalla rete : Radio University Il problema dei cinesi è che sono troppo pochi (almeno in prospettiva) Vive sola nella città di Xi'an e, da quando è rimasta vedova, a farle compagnia è solo la radio ... ha spiegato in uno studio Feng Jin, economista alla Fudan University citata dal New York Times. Il ...

Cosa è la data sonification? spiegate bene #DatavizAndTools ... Professore di Design e Direttore del Center for Design a Northeastern University, stanno ... Pensiamo banalmente a uno dei primi strumenti di comunicazione ad ampio raggio, la radio. Uno strumento che ...

Radio University, «la liberalizzazione della droga è una ipocrisia grave e... Il Secolo d'Italia Questa onda radio captata da una galassia lontana ha sorpreso gli scienziati Un lampo radio veloce di pochi secondi ha stupito gli astronomi a causa di un segnale 'basso' inviato tre giorni dopo l'arrivo di uno normale.

Concerto Primo Maggio 2021: artisti, pubblico e orari Concerto Primo Maggio, tutte le info sull’evento per la Festa dei Lavoratori: presenza o no del pubblico, scaletta, orari e dove guardarlo in diretta.

Vive sola nella città di Xi'an e, da quando è rimasta vedova, a farle compagnia è solo la... ha spiegato in uno studio Feng Jin, economista alla Fudancitata dal New York Times. Il ...... Professore di Design e Direttore del Center for Design a Northeastern, stanno ... Pensiamo banalmente a uno dei primi strumenti di comunicazione ad ampio raggio, la. Uno strumento che ...Un lampo radio veloce di pochi secondi ha stupito gli astronomi a causa di un segnale 'basso' inviato tre giorni dopo l'arrivo di uno normale.Concerto Primo Maggio, tutte le info sull’evento per la Festa dei Lavoratori: presenza o no del pubblico, scaletta, orari e dove guardarlo in diretta.