Rabiot | «Con un allenatore come Pirlo non puoi che imparare»

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il centrocampista della Juventus, Adrien, si racconta a Billionkeys. “Ho firmato con la Juventus a 24 anni, non èse fossi arrivato subito dopo la mia formazione nel settore giovanile. Certo che quando ti trasferisci all’estero cambiamo molte cose. Ogni giorno che passa si matura. E’ un altro tipo di calcio, un altro modo di fare le cose, un’altra lingua. E’ un cambiamento importante a tutti i livelli”.ha descritto la sua giornata tipo in bianconero. “Faccio colazione al centro sportivo. Abbiamo sempre appuntamento un’ora prima dell’allenamento che inizia alle 11:00 sul campo. Tuttavia, alle 10:30 tutti sono in sala pesi. Effettuiamo lavori di prevenzione. Ognuno fa in base alle proprie esigenze del momento. Alla Juventus questo è un aspetto molto importante. Al PSG potevamo restare negli spogliatoi senza fare ...