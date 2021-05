Primo maggio, Lillo: «Clima troppo teso durante le prove. Un errore coinvolgerci nella diatriba con Fedez» (Di lunedì 3 maggio 2021) Parla di «ansia eccessiva» e «Clima teso» Lillo Petrolo, il comico che sabato ha condotto insieme ad Ambra Angiolini e Stefano Fresi il discusso Concertone del 1° maggio. Reduce dal grande successo di Lol, Lillo mette in chiaro di non essersi mai preoccupato per l’esibizione di Fedez sul palco parlando però di un Clima «certamente troppo pesante» che si sarebbe respirato durante tutte le prove generali dell’evento. «Noi conduttori non eravamo affatto preoccupati per l’intervento di Fedez ma per il Clima di ansia eccessiva che si stava creando, a discapito delle nostre prove. È stato un errore coinvolgerci, sarebbe stato meglio tenerci ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 maggio 2021) Parla di «ansia eccessiva» e «Petrolo, il comico che sabato ha condotto insieme ad Ambra Angiolini e Stefano Fresi il discusso Concertone del 1°. Reduce dal grande successo di Lol,mette in chiaro di non essersi mai preoccupato per l’esibizione disul palco parlando però di un«certamentepesante» che si sarebbe respiratotutte legenerali dell’evento. «Noi conduttori non eravamo affatto preoccupati per l’intervento dima per ildi ansia eccessiva che si stava creando, a discapito delle nostre. È stato un, sarebbe stato meglio tenerci ...

