Post cinese si fa beffe della crisi in India, proteste (Di lunedì 3 maggio 2021) Un'immagine pubblicata sul popolare servizio di microblogging cinese, Weibo, da un account legato al Partito Comunista della Repubblica Popolare, sembra farsi beffe della crisi in cui è precipitata l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Un'immagine pubblicata sul popolare servizio di microblogging, Weibo, da un account legato al Partito ComunistaRepubblica Popolare, sembra farsiin cui è precipitata l'...

giornaleradiofm : Post cinese si fa beffe della crisi in India, proteste: (ANSA) - ROMA, 03 MAG - Un'immagine pubblicata sul popolare… - iconanews : Post cinese si fa beffe della crisi in India, proteste - fisco24_info : Post cinese si fa beffe della crisi in India, proteste: Immagine su account legato al Partito comunista, poi cancel… - ticinonews : Un post cinese si fa beffe dei morti indiani, polemiche - CdT_Online : L’immagine è stata pubblicata sulla piattaforma Weibo da un account legato al Partito Comunista della Repubblica Po… -