Piero Pelù sul caso di Fedez: “Anche a me la Rai ha chiesto di non sparare troppe bombe” (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo Giuseppe Conte e Laura Boldrini, Anche Piero Pelù ha difeso il discorso di Fedez contro gli omofobi. Il cantante di Regina di Cuori intervistato dal Corriere della Sera ha spiegato che a lui sarebbe stato detto di non “lanciare troppe bombe al concerto del 1° maggio”. “Fedez l’ho sentito in diretta come tutti voi, quel best of di tutte le esternazioni omofobe di un partito che ancora deve 49 milioni di euro agli italiani l’ho trovato ineccepibile, non faceva una grinza. Se Anche a me è stato chiesto di censurarmi? Censura no, ma diciamo però che la Rai mi ha chiesto di non sparare bombe troppo grosse, che sarebbe stato un Primo Maggio delicato, di non essere troppo aggressivo ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo Giuseppe Conte e Laura Boldrini,ha difeso il discorso dicontro gli omofobi. Il cantante di Regina di Cuori intervistato dal Corriere della Sera ha spiegato che a lui sarebbe stato detto di non “lanciareal concerto del 1° maggio”. “l’ho sentito in diretta come tutti voi, quel best of di tutte le esternazioni omofobe di un partito che ancora deve 49 milioni di euro agli italiani l’ho trovato ineccepibile, non faceva una grinza. Sea me è statodi censurarmi? Censura no, ma diciamo però che la Rai mi hadi nontroppo grosse, che sarebbe stato un Primo Maggio delicato, di non essere troppo aggressivo ...

