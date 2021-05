Oggi è un altro giorno, Lino Banfi: «Racconto le barzellette a Dio» (Di lunedì 3 maggio 2021) Lino Banfi, nel corso della puntata del 3 maggio di Oggi è un altro giorno, ha fatto una strana confessione. Grazie all'assist fornito da un telespettatore, il nonno d'Italia ha ammesso che racconta «le barzellette a Dio». Oggi è un altro giorno: Lino Banfi e il rapporto con Dio Ospite fisso di Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda lunedì 3 maggio 2021, Lino Banfi ha fatto una confessione del tutto inaspettata. Il nonno d'Italia risponde alle domande dei telespettatori, utilizzando anche aneddoti del passato. Il pubblico che segue il programma di Serena Bortone può contattare Lino inviando un ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 3 maggio 2021), nel corso della puntata del 3 maggio diè un, ha fatto una strana confessione. Grazie all'assist fornito da un telespettatore, il nonno d'Italia ha ammesso che racconta «lea Dio».è une il rapporto con Dio Ospite fisso diè un, nella puntata in onda lunedì 3 maggio 2021,ha fatto una confessione del tutto inaspettata. Il nonno d'Italia risponde alle domande dei telespettatori, utilizzando anche aneddoti del passato. Il pubblico che segue il programma di Serena Bortone può contattareinviando un ...

