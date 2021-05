Migranti, nuova tragedia: 50 morti in un naufragio al largo della Libia (Di lunedì 3 maggio 2021) Nuovo naufragio al largo della Libia: un’imbarcazione è affondata davanti alla città di al Zawiya provocando la morte di 50 Migranti. Credit: David Ramos/Getty ImagesEnnesima strage nel mar Mediterraneo, al largo della Libia: nella notte 50 Migranti hanno perso la vita dopo il naufragio della loro imbarcazione davanti alla città di al Zawiya. A renderlo noto è al Arabiya sulla base di quanto riferito dalla Mezzaluna Rossa libica, specificando che tra le vittime vi sono anche alcuni egiziani. Nessuno dei Migranti presenti sul barcone è rimasto in vita. Ti potrebbe interessare anche -> Lampedusa, 532 i Migranti arrivati sull’isola nella notte. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 maggio 2021) Nuovoal: un’imbarcazione è affondata davanti alla città di al Zawiya provocando la morte di 50. Credit: David Ramos/Getty ImagesEnnesima strage nel mar Mediterraneo, al: nella notte 50hanno perso la vita dopo illoro imbarcazione davanti alla città di al Zawiya. A renderlo noto è al Arabiya sulla base di quanto riferito dalla Mezzaluna Rossa libica, specificando che tra le vittime vi sono anche alcuni egiziani. Nessuno deipresenti sul barcone è rimasto in vita. Ti potrebbe interessare anche -> Lampedusa, 532 iarrivati sull’isola nella notte. ...

