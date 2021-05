L’Inter teme di perdere Conte: l’ammissione di Marotta (Di lunedì 3 maggio 2021) L’amministratore delegato delL’Inter Giuseppe Marotta sul futuro di Antonio Conte: le parole che ammettono il timore dell’addio Resta o va via? Nemmeno il tempo di chiudere la festa scudetto e in casa Inter si parla già del futuro. Lo si fa perché occorre decidere quel che sarà di Antonio Conte. Con un contratto fino al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 maggio 2021) L’amministratore delegato delGiuseppesul futuro di Antonio: le parole che ammettono il timore dell’addio Resta o va via? Nemmeno il tempo di chiudere la festa scudetto e in casa Inter si parla già del futuro. Lo si fa perché occorre decidere quel che sarà di Antonio. Con un contratto fino al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

BWtid : @stcompar @EnricoTurcato Tutto quello che vuoi, ma io se dovessi affrontarli non li temerei, punto. Se come dici so… - steprincipino8 : @EnricoTurcato Tutti a dire che non ci teme nessuno quest’anno , poi però vedo sempre ste mezze squadre mettersi a… - infoitsport : Repubblica - Il Viminale teme la festa Scudetto, cambia l'orario di Inter-Samp? - BreakingItalyNe : RT @repubblica: L'Inter e lo scudetto, il Viminale teme le feste notturne - iirpo : RT @repubblica: L'Inter e lo scudetto, il Viminale teme le feste notturne -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter teme L'Inter e lo scudetto, il Viminale teme le feste notturne la Repubblica