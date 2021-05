Isola Dei Famosi | sorpresa per Matteo

Leggi su solodonna

(Di lunedì 3 maggio 2021)Diamante in questi giorni ha avuto modo di confrontarsi con Awed, all quale ha confessato di non sentirsi abbastanza stimato dai suoi genitori. Stasera così, l’ex Pupo ha ricevuto una bellissimada parte di sua madre!Diamante si è fatto conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione al programma “La Pupa e il Secchione”. Il ragazzo anche sui social è piuttosto popolare e sull’si sta facendo notare dal Articolo completo: dal blog SoloDonna