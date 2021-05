Governo: Renzi, ‘Autogrill? Conte non caduto per intrighi ma per politica’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Messaggio agli inconsolabili: il Governo Conte non è caduto per intrighi, complotti o incontri segreti (all’autogrill…). Semplicemente Draghi è meglio di Conte e l’Italia oggi è più credibile. Tutto qui, si chiama politica”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Messaggio agli inconsolabili: ilnon èper, complotti o incontri segreti (all’autogrill…). Semplicemente Draghi è meglio die l’Italia oggi è più credibile. Tutto qui, si chiama politica”. Lo scrive Matteosu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

