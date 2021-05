Figliuolo “Possibile estensione AstraZeneca agli under 60” (Di lunedì 3 maggio 2021) “È probabile che in quella che si chiama rolling review, ovvero la revisione dovuta all’esperienza accumulata durante le vaccinazioni, si possa raccomandare AstraZeneca anche per gli under 60”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza Covid, nel corso dell’inaugurazione del centro vaccinale all’interno del polo natatorio di Ostia. mac/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) “È probabile che in quella che si chiama rolling review, ovvero la revisione dovuta all’esperienza accumulata durante le vaccinazioni, si possa raccomandareanche per gli60”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo, commissario all’emergenza Covid, nel corso dell’inaugurazione del centro vaccinale all’interno del polo natatorio di Ostia. mac/trg su Il Corriere della Città.

"Ad ... mente e fisico formano un connubio indissolubile: se ci vacciniamo in fretta, sarà possibile riaprire ..."

L'hub di Ostia secondo Figliuolo, "è un altro esempio di bella Italia", frutto della "sinergia tra ... mente e fisico formano un connubio indissolubile: se ci vacciniamo in fretta, sarà possibile ..."

Figliuolo "Possibile estensione AstraZeneca agli under 60"
"È probabile che in quella che si chiama rolling review, ovvero la revisione dovuta all'esperienza accumulata durante le vaccinazioni, si possa raccomandare AstraZeneca anche per gli under 60". Lo ha ...

L'hub di Ostia secondo Figliuolo, "è un altro esempio di bella Italia", frutto della "sinergia tra ... mente e fisico formano un connubio indissolubile: se ci vacciniamo in fretta, sarà possibile ..."