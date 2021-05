Fedez contro censura Rai | “Sono devastato C’è chi mi ha attaccato”

(Di lunedì 3 maggio 2021) News Continua il caso del rapperl’azienda di Viale Mazzini. Pubblicata la telefonata integrale. Nuove rivelazioni e retroscena Pubblicato su 3 Maggio 2021 Continua il casola Rai. Dopo la telefonata pubblicata dal cantante, è stata diffusa la versione integrale dal punto di vista dell’azienda. Una chiamata in cui il primo a parlare è Lillo, amico di, che ha tentato di calmare la situazione passando poi il telefono al capo-progetto Massimo Cinque, all’organizzatore Massimo Bonelli e alla vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani. Lillo ha parlato conavvisandolo che “chi di dovere’ voleva parlare con lui. Dopo avere più volte smentito che venganollati gli ...

borghi_claudio : Mi tocca ricordare a #Fedez e a tutti quelli che parlano di #leggezan senza conoscerla che tutti siamo contro l'omo… - matteosalvinimi : ??Alcuni dei tanti, questi freschi di oggi: “#Salvini lo SQUARTEREI vivo', 'SPARATE a Salvini', 'Salvini MUORI', 'Sa… - petergomezblog : Concertone, #Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Il Senato ha tempo di ridare il vitalizio a #Formigoni e non di tut… - Marcello_Caputo : I leghisti che rinfacciano a #Fedez la strofa contro #Ferro di 10 anni fa sono gli stessi che 10 anni fa chiamavano… - raffafranci : RT @matteosalvinimi: ??Alcuni dei tanti, questi freschi di oggi: “#Salvini lo SQUARTEREI vivo', 'SPARATE a Salvini', 'Salvini MUORI', 'Salvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez contro

Ma loro sono democratici e pacifisti, ascoltano, chiedono diritti per tutti e sonola violenza ?". Conte "censura, ora riforma Rai"/ "Stop ingerenze politica: non sono riuscito?"E allora, visto che il Primo Maggio è la festa dei lavoratori, si chiede la Lucarelli,non poteva prendere posizione sulla questione? Lucarelli: 'coraggiosola Rai? No, doveva ...M5s e Pd si son spellati le mani ad applaudire il giovin miliardario e ad esigere le scuse dalla Rai. È il mondo alla rovescia ...Fedez è finito nel mirino di Selvaggia Lucarelli che ha commentato il discorso tenuto dal rapper a favore del DDl Zan e dei lavoratori dello spettacolo durante il concerto del Primo Maggio, con una l ...