Fedez, bufera sulla Rai: PD e M5S chiedono le dimissioni dei vertici (Di lunedì 3 maggio 2021) bufera sulla Rai dopo le polemiche innescate dal monologo del rapper Fedez dal palco del Concertone del Primo Maggio Fedez (Getty Images)Il principale bersaglio del monologo di Fedez dal palco del Concertone del Primo Maggio era la Lega di Matteo Salvini: il rapper ha elencato una serie di dichiarazioni di esponenti del Carroccio connotate da omotransfobia come, a titolo d’esempio, “se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno“, “gay vittime di aberrazioni della natura”, “i gay sono una sciagura per la riproduzione” o “il matrimonio gay porta l’estinzione della razza. Eppure, ad essere investita dalla bufera mediatica è la Rai: tra i primi a schierarsi con Fedez il neosegretario del Pd, Enrico Letta, che ha chiesto chiarimenti e le scuse da parte della Rai, a cui si ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 maggio 2021)Rai dopo le polemiche innescate dal monologo del rapperdal palco del Concertone del Primo Maggio(Getty Images)Il principale bersaglio del monologo didal palco del Concertone del Primo Maggio era la Lega di Matteo Salvini: il rapper ha elencato una serie di dichiarazioni di esponenti del Carroccio connotate da omotransfobia come, a titolo d’esempio, “se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno“, “gay vittime di aberrazioni della natura”, “i gay sono una sciagura per la riproduzione” o “il matrimonio gay porta l’estinzione della razza. Eppure, ad essere investita dallamediatica è la Rai: tra i primi a schierarsi conil neosegretario del Pd, Enrico Letta, che ha chiesto chiarimenti e le scuse da parte della Rai, a cui si ...

antoniosicilia6 : Dopo la bufera #Fedez .. Buongiorno mondo - abruzzoweb : FEDEZ AL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO, BUFERA SULLA RAI: PD CHIEDE SCUSE, M5S: “ORA RIFORMA” - _PuntoZip_ : Stasera in TV: A “QUARTA REPUBBLICA” la nuova bufera sul CSM, il caso Fedez e un’inchiesta sulla situazione cimiter… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: A “QUARTA REPUBBLICA” la nuova bufera sul CSM, il caso Fedez e un’inchiesta sulla situazione cimiter… - Agenzia_Dire : Non solo #Fedez: per la #Rai è stato un fine settimana di fuoco. -